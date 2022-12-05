Cérémonie de présentation du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale marocaine Hoalid Regragui

الركراكي: مباراة إسبانيا ستكون قوية وسنلعب لإسعاد المغاربة

2022-12-05 / 12:46
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هبة بريس - القسم الرياضي

أكد وليد الركراكي في الندوة الصحفية التي يعقدها الان قبل مباراة اسبانيا غدا برسم ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022 , بأن مواجهة المنتخب الاسباني ستكون قوية بحكم قيمة المتادور الاسباني على المستوى العالمي .

وأضاف الركراكي، بأن الاسبان هم المرشحون للفوز لكنه قال : “نعرف منتخب إسبانيا فهو منتخب عالمي كبير وهو المرشح للفوز لكننا سنلعب من اجل الفوز لإسعاد المغاربة والإستمرار في هذه المسابقة”.

هذا وسيواجه أسود الأطلس يوم غد الثلاثاء، المنتخب الإسباني، برسم ثمن نهائي مونديال قطر.

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