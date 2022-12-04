ابتداء من غد الاثنين…الأسر مطالبة بالتسجيل في برنامج تيسير

2022-12-04 / 21:44
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أنه سيتم الشروع في التسجيل ببرنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة برسم الموسم الدراسي 2022-2023 ابتداء من الاثنين 5دجنبر 2022، وذلك عن طريق وكالات القرب المعتمدة من طرف صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط ،والمنصة الالكترونية “تيسير” المكونة من الموقع: والتطبيق Tayssirبالهواتف الذكية.

وأضافت الوزارة أن الأمر يأتي في إطار تفعيل الاتفاقية الشراكة الموقعة بين الوزارة و صندوق الإيداع والتدبيرللاحتياط، المسير للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بخصوص التدبير المفوض لبرنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة،

و حسب نص بلاغ الوزارة، فعلى الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم، أن يقوموا بالتسجيل في البرنامج سواء عن طريق وكالات القرب أو المنصة الالكترونية التوفر على الوثائق التالية:

البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني
رقم مسار التلميذ

رقم الانخراط في نظام المساعدة الطبية راميد (إذا كان المعني بالأمر يستفيد من نظام راميد)

التصريح بالشرف أو شهادة الوصاية على التلميذ(ة)المستفيد(ة)إذا الولي غير الاب.

ولتسهيل عملية تتبع الملفات واستخلاص الدعم المالي فالامهات والاباء واولياء الامور مدعوون إلى فتح حساب بنكي في أية وكالة من وكالات القرب المعتمدة من طرف صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط والتسجيل عبر الموقع أو التطبيق Tayssir.

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