إجهاض عملية تهريب شحنة كبيرة من المؤثرات العقلية بميناء طنجة المتوسط

2022-12-04 / 18:10
0
هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، اليوم الأحد 04 دجنبر الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة من المؤثرات العقلية، وذلك بعد توقيف سائق سيارة مرقمة بالخارج ومرافقه، البالغان من العمر 40 و34 سنة، للاشتباه في تورطهما في حيازة وتهريب ما مجموعه 8725 قرص طبي مخدر من نوع “Rivotril”.

و قد جرى حجز هذه الشحنة من المؤثرات العقلية في أعقاب عملية المراقبة التي باشرتها عناصر الأمن الوطني بواسطة الكلاب البوليسية المدربة على متن السيارة التي كان على متنها المشتبه فيهما ، مباشرة بعد وصولهما على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، هي الشحنة التي كان جزء منها
بحوزة الموقوفين والباقي مخبأ داخل تجاويف معدة بهذه السيارة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن
إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا
النشاط الإجرامي محليا ودوليا.

وتأتي هذه العملية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية
وكذا مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تأجيل الزيارة الملكية التي كانت مرتقبة غدا الى مدينة طنجة

تأجيل الزيارة الملكية التي كانت مرتقبة غدا الى مدينة…

2022-12-04 / 20:17
Photo of تسريب امتحان المحاماة على مواقع التواصل الاجتماعي..مسؤولية من ؟

تسريب امتحان المحاماة على مواقع التواصل الاجتماعي..مسؤولية من ؟

2022-12-04 / 19:56
Photo of مئات المغاربة يتظاهرون بالعاصمة الرباط ضد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار

مئات المغاربة يتظاهرون بالعاصمة الرباط ضد غلاء المعيشة وارتفاع…

2022-12-04 / 19:43
Photo of المغرب يضطلع بدور رائد في تدبير الهجرة بالفضاء المتوسطي

المغرب يضطلع بدور رائد في تدبير الهجرة بالفضاء المتوسطي

2022-12-04 / 19:16
Photo of إدارة السجون : إصابة نزيل بالسجن المحلي لواد زم بمرض عصبي نادر لا علاقة لها بظروف اعتقاله

إدارة السجون : إصابة نزيل بالسجن المحلي لواد زم…

2022-12-04 / 18:55
Photo of زيارة مرتقبة للملك غدا الى طنجة لتدشين المستشفى الجامعي

زيارة مرتقبة للملك غدا الى طنجة لتدشين المستشفى الجامعي

2022-12-04 / 18:19
Photo of كورونا بالمغرب …49 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب …49 إصابة جديدة

2022-12-04 / 16:58
Photo of الشعب يريد إسقاط الغلاء”.. المئات يتظاهرون بالرباط

الشعب يريد إسقاط الغلاء”.. المئات يتظاهرون بالرباط

2022-12-04 / 15:49
Photo of خبير .. فكرة “التعاقد” في قطاع الصحة تروم البحث عن حلول

خبير .. فكرة “التعاقد” في قطاع الصحة تروم البحث…

2022-12-04 / 15:09
Photo of تيزنيت :حالة الاعتداء على الأطر التربوية تعود للواجهة ومطالب بالبحث عن بدائل

تيزنيت :حالة الاعتداء على الأطر التربوية تعود للواجهة ومطالب…

2022-12-04 / 14:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق