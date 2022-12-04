إجهاض عملية تهريب شحنة كبيرة من المؤثرات العقلية بميناء طنجة المتوسط

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، اليوم الأحد 04 دجنبر الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة من المؤثرات العقلية، وذلك بعد توقيف سائق سيارة مرقمة بالخارج ومرافقه، البالغان من العمر 40 و34 سنة، للاشتباه في تورطهما في حيازة وتهريب ما مجموعه 8725 قرص طبي مخدر من نوع “Rivotril”.

و قد جرى حجز هذه الشحنة من المؤثرات العقلية في أعقاب عملية المراقبة التي باشرتها عناصر الأمن الوطني بواسطة الكلاب البوليسية المدربة على متن السيارة التي كان على متنها المشتبه فيهما ، مباشرة بعد وصولهما على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، هي الشحنة التي كان جزء منها

بحوزة الموقوفين والباقي مخبأ داخل تجاويف معدة بهذه السيارة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن

إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا

النشاط الإجرامي محليا ودوليا.

وتأتي هذه العملية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية

وكذا مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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