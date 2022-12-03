ميسي يقود الأرجنتين أمام أستراليا بحثا عن بطاقة التأهل للربع
هبة بريس ـ رياضة
أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تشكيل راقصي التانجو لمباراة أستراليا مساء اليوم السبت، في ثمن نهائي كأس العالم (قطر 2022).
وجاء تشكيل المنتخب الأرجنتيني، على النحو التالي:
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.
الدفاع: ناهويل مولينا – نيكولاس أوتاميندي – كريستيان روميرو – ماركوس أكونا.
الوسط: رودريجو دي بول – ماك أليستر – فرناندو إنزو – أليخاندرو جوميز.
الهجوم: ليونيل ميسي – جوليان الفاريز.
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5 تعليقات
سوف يعتزل بدون الفوز ب كاس العالم
الاسطوره ليووو ميسي 🔥🔥🔥🔥🔥
اليوم تلعب الارجنتين
اليوم يلعب الليووو
وعندما يلعب تبتسم كورة القدم. 💙💙
اليوم هو اليوم الدي سوف يغادر فيه ميسي الى الارجنتين 😂
كثرة الاساطير و في الاخير 2 كأس عالم فقط النفخ الاعلامي