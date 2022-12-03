أولمبيك خريبكة يتعاقد مع المدرب البرتغالي فورموزينيو

2022-12-03 / 10:05
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هبة بريس

أعلن نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم، تعاقده مع الإطار التقني البرتغالي ريكاردو فورموزينيو للإشراف على تدريب الفريق.

وقال النادي، في بلاغ، أنه “توصل إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي ريكاردو فورموزينيو، ليقود الفريق خلال المرحلة المقبلة”.

وسبق لفورموزينيو (66 عاما)، أن شغل مدربا مساعدا بمانشستر يونايتد (2016-2018)، وتوتنهام (2019-2020) ، قبل أن ينتقل إلى السودان لتدريب نادي الهلال.

كما شغل مديرا تقنيا لفريق الترجي التونسي عام 2015 ، ومدربا للعديد من الأندية البرتغالية منها شافيس وسانتا كلارا، بالإضافة إلى ونادي الخليج بالعربية السعودية.

وكان نادي أولمبيك خريبكة قد انفصل في نونبر الماضي، عن المدرب التونسي لسعد الدريدي الذي تولى قيادة الفريق بداية الموسم الحالي.

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