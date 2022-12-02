تأهل الأسود .. وكالة بيت مال القدس الشريف تتلقى التهاني

2022-12-02 / 17:47
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هبة بريس

تلقت مكاتب وكالة بيت مال القدس الشريف في المغرب وفي القدس بفلسطين، التهاني على إثر تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم للدور الثاني من مسابقة كأس العالم 2022 التي تجري أطوارها في قطر.

وذكرت الوكالة، في بلاغ لها، أن مكاتبها في المغرب وفي القدس بفلسطين تلقت تهاني عدد من رجال الأعمال، ومدراء المؤسسات والجمعيات، والشخصيات الدينية والأكاديمية، والشخصيات العامة ومن عامة الناس، من القدس، ومن باقي المدن الفلسطينية بهذا التأهل التاريخي.

كما تلقت الوكالة تهاني الأندية الرياضية المحلية وجمعيات قُدماء اللاعبين والشخصيات وجمهور المهتمين، تحمل عبارات العزة والافتخار بما حققه شباب المغرب من نتائج مُبهرة في الدورة الحالية من كأس العالم أمام فرق رياضية عالمية مشهود لها بالريادة والتفوق، وهي ثمار العمل والمُثابرة وروح الفريق المتجانس والمتحد لتحقيق الأهداف، مهما كانت الصعاب والتحديات.

وأضاف المصدر ذاته أن رسائل الأشقاء الفلسطينيين أثنت على رفع الجمهور المغربي لأعلام فلسطين في جنبات الملاعب وفي ساحات المدن القطرية، تقديرا للمكانة الخاصة لفلسطين في قلوب المغاربة، بقيادة الملك محمد السادس، مشيرة إلى أن شوارع والبيوت والمحلات الفلسطينية زينت بأعلام المملكة المغربية، كعُربون تلاحم حقيقي بين الشعبين الشقيقين.

وخلص البلاغ إلى أن وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس، تشيد بمواهب اللاعبين المغاربة وبكفاءة المدرب، والأطر التقنية والإدارية والطبية، مُتمنية أن يتواصل اجتهاد الفرق الرياضية العربية لترتقي مدارج التألق والانتصار.

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