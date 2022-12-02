وزير نيجيري: موقف بلادنا بخصوص قضية الصحراء المغربية “صريح وواضح” 

هبة بريس

أكد وزير التواصل المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بجمهورية النيجر، محمد لاولي دان دانو أن موقف النيجر بخصوص قضية الصحراء المغربية “صريح وواضح”، مبرزا أن النيجر “صديق قديم للمغرب وستبقى كذلك”.

جاء ذلك في تصريح لمحمد لاولي دان دانو للصحافة في أعقاب مباحثاته اليوم الجمعة بالرباط مع الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس.

وقال محمد لاولي دان دانو إن مباحثاته مع الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، “تأتي في إطار تبادل الخبرات بين البلدين في مجال العلاقات مع المؤسسات”.

وأشار إلى أن تعزيز العلاقات الدبلوماسية كان حاضرا أيضا خلال هذه المباحثات.

وأكد بايتاس، من جهته، أن هذه المباحثات كانت “مثمرة”، إذ تم التطرق خلالها إلى مختلف مجالات التعاون، وخاصة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأبرز أن اللقاء شكل فرصة “عبر من خلالها الوزير النيجري على دعم بلاده لقضية الوحدة الترابية للمملكة وكذا للتعاون في مختلف الملفات المشتركة خدمة لمصالح البلدين”.

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