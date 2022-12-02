مونديال قطر.. هذه مباريات اليوم الأخير لدور المجموعات

2022-12-02 / 09:34
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هبة بريس - وكالات

تختتم اليوم الجمعة مباريات دور المجموعات لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بأربع مباريات مثيرة.

وستقام مباريات المجموعتين السابعة (G) والثامنة (H)، لتحديد هوية المتأهل الثاني من كل مجموعة، بعد أن ضمن منتخبا البرازيل والبرتغال صعودهما إلى دور الـ16 لمونديال قطر مبكرا بعد منافسات الجولة الثانية للمجموعتين السابعة والثامنة على الترتيب.

وفي ما يلي جدول مباريات اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، لمونديال قطر:

المجموعة الثامنة (H):

كوريا الجنوبية x البرتغال – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش

غانا x الأوروغواي – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش.

المجموعة السابعة (G):

الكاميرون x البرازيل – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش

صربيا x سويسرا – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش

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