الركراكي : أهدي التأهل للشعب المغربي

هبة بريس _ رياضة

عبر وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بقيادته الأسود إلى الدور الثاني في نهائيات كأس العالم “مونديال قطر”.

وأهدى المدرب الفوز على المنتخب الكندي والتأهل إلى الدور الثاني لكأس العالم، إلى الشعب المغربي، مشيرا إلى أنه وباقي اللاعبين عانوا كثيرا من أجل تحقيق التأهل إلى الدور الثاني.

وشكر اللاعبين، جميعهم واصفا اياهم ب “ولاد الناس”، جميعهم يقاتلون من أجل الوطن، وشكرا لهذا الجمهور العريض، الذي ساعدنا كثيرا من أجل التأهل، أريد أن أهدي هذا التأهل إلى الشعب المغربي، وأقول له نحن مازلنا معكم، سنستمر في القتال”.

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