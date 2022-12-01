صفعة للانفصاليين.. غواتيمالا تفتتح قنصلية عامة لها بالداخلة

هبة بريس

افتتحت جمهورية غواتيمالا، الخميس، قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة، مؤكدة بذلك دعمها القوي لسيادة المملكة على كافة ترابها، بما في ذلك الصحراء المغربية.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غواتيمالا، ماريو أدولفو بوكارو فلوريس، ووالي جهة الداخلة -وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، بحضور العديد من المنتخبين المحليين والقناصل المعتمدين بالداخلة.

وبذلك، يرتفع عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالأقاليم الجنوبية للمملكة إلى 28 قنصلية تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (16 قنصلية) والعيون (12 قنصلية).

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 0 3