LUSAIL CITY, QATAR - NOVEMBER 30: Raul Jimenez of Mexico reacts after the FIFA World Cup Qatar 2022 Group C match between Saudi Arabia and Mexico at Lusail Stadium on November 30, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

بعد كيروش.. استقالة مدرب المكسيك بسبب الإقصاء من مونديال قطر

2022-12-01 / 10:37
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هبة بريس - وكالات

أعلن المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو، انتهاء مشواره مع منتخب المكسيك بمفعول فوري، رغم فوزه الأربعاء على السعودية 2-1 في نهاية دور المجموعات لمونديال “قطر 2022”.

وأنهت المكسيك دور المجموعات في المركز الثالث بمجموعتها الثالثة بفارق هدف عن بولندا المتأهلة، فأخفقت في بلوغ الدور ثمن النهائي لأول مرة منذ 1990.

وقال مارتينو عقب مباراة السعودية أمس الأربعاء “أنا المسؤول الرئيس عن الإحباط والخيبة. هذا مصدر حزن لكنني أتحمل كل مسؤولية هذا الفشل. ينتهي عقدي مع الصافرة النهائية، ولا يمكن فعل أي شيء آخر”.

وكان مارتينو (60 عاما) قد استلم مهامه على رأس المنتخب المكسيكي في عام 2019، علما بأنه كان قد أشرف على برشلونة الإسباني في موسم 2014 ولم يحقق معه أي نجاح يذكر.

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