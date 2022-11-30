الإعلام الجزائري تجاهل نتائج المغرب في المونديال بتعليمات” فوقية”

2022-11-30 / 21:28
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هبة بريس _ الرباط

قالت تقارير فرنسية ان تجاهل وسائل إعلام جزائرية للنتائج الإيجابية التي يحققها المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 التي تجرى حاليا بقطر لم يكن وليد الصدفة بل هو نتاج لتعليمات فوقية

ونقل تقرير لموقع “مغرب إنتلجنس” إن “تعليمات صارمة” صدرت لوسائل الإعلام العمومية والخاصة بعدم نشر أي محتوى إيجابي يتعلق بأداء المنتخب المغربي خلال مشاركته في المونديال، وهي التعليمات التي أبلغت بها تلك المنابر عبر مديرية الاتصال وديوان رئاسة الجمهورية، وأكدتها مصادر جزائرية، مبرزا أن جميع المنابر الرسمية توصلت بها ”

وأكد نفس المصدر نفسه أن وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الرسمي بمختلف قنواته توصلا بتلك التعليمات التي شددت على تجاهل أي أداء مغربي جيد في التظاهرة الكروية العالمية، مع فرض الرقابة على أي مضامين يمكن تفسيرا على أنها نقطة إيجابية لصالح البلد الذي يصنف رسميا “عدوا للدولة الجزائرية ومصدر تهديد لأمنها

وحقّق المنتخب المغربي فوزًا مستحقًا في طريقه إلى الدور الثاني لكأس العالم 2022، وذلك على حساب نظيره البلجيكي بهدفين دون رد.

وقد أقيمت المباراة على ملعب الثمامة، وذلك لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات

واعتلى منتخب المغربي صدارة المجموعة الخامسة بوصوله للنقطة الرابعة، بينما تراجع منتخب بلجيكا إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط..

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