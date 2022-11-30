كورونا بالمغرب.. تسجيل 184 إصابة جديدة

2022-11-30 / 16:51
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 184 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 153 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و859 ألف و388 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و415 ألف و915 شخصا، مقابل 24 مليون و915 ألف و816 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 56 ألف و454 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و268 ألف و823 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و251 ألف و256 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (61)، والدار البيضاء سطات (60)، وفاس مكناس (29) ومراكش آسفي (12)، وسوس ماسة (8) وجهة كلميم واد نون (4) والعيون الساقية الحمراء (3) والشرق (3) وطنجة تطوان الحسيمة (2) وبني ملال خنيفرة (1) درعة تافيلالت (1)

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1283 حالة، فيما تم تسجيل حالة خطيرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 6 حالات.

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