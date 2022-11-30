الركراكي: نراهن على التركيز الذهني لتحقيق الفوز أمام كندا
هبة بريس - القسم الرياضي
قال وليد الركراكي بأن مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الكندي صعبة , لأنه سيلعب أمام فريق ليس لديه ما يخسره بعدما اقصي رسميا من المنافسة , وبالتالي سيحاول ترك بصمة جيدة قبل ان يعود لوطنه .
وأضاف الركراكي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة : ” لدينا العديد من الامور لكسبها , او خسارتها , بالتالي سيكون الرهان على التركيز الذهني , وقد قمنا بالعمل على هذا الجانب , لتحقيق الفوز أمام احد افضل الفرق في المجموعة “.
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