الركراكي: نراهن على التركيز الذهني لتحقيق الفوز أمام كندا

2022-11-30 / 14:40
0
هبة بريس - القسم الرياضي

قال وليد الركراكي بأن مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الكندي صعبة , لأنه سيلعب أمام فريق ليس لديه ما يخسره بعدما اقصي رسميا من المنافسة , وبالتالي سيحاول ترك بصمة جيدة قبل ان يعود لوطنه .

وأضاف الركراكي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة : ” لدينا العديد من الامور لكسبها , او خسارتها , بالتالي سيكون الرهان على التركيز الذهني , وقد قمنا بالعمل على هذا الجانب , لتحقيق الفوز أمام احد افضل الفرق في المجموعة “.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منتخب يفوز على فرنسا بهدف الخزري ويودع المونديال

منتخب يفوز على فرنسا بهدف الخزري ويودع المونديال

2022-11-30 / 18:24
Photo of بعد استقرار حالته.. ياسر الشهراني يغادر المستشفى

بعد استقرار حالته.. ياسر الشهراني يغادر المستشفى

2022-11-30 / 17:26
Photo of مونديال قطر.. ألمانيا تستعين بـ”زوجات اللاعبين” قبل مواجهة كوستاريكا

مونديال قطر.. ألمانيا تستعين بـ”زوجات اللاعبين” قبل مواجهة كوستاريكا

2022-11-30 / 16:00
Photo of بنموسى يتباحث سبل النهوض برياضة الملاكمة بالمغرب

بنموسى يتباحث سبل النهوض برياضة الملاكمة بالمغرب

2022-11-30 / 15:52
Photo of الحقيقة الكاملة.. أين اختفت رابطة المشجعين العرب التي ظهرت قبل مونديال قطر؟

الحقيقة الكاملة.. أين اختفت رابطة المشجعين العرب التي ظهرت…

2022-11-30 / 15:32
Photo of الركراكي: سنلعب مباراة قوية ضد كندا وهدفنا التأهل

الركراكي: سنلعب مباراة قوية ضد كندا وهدفنا التأهل

2022-11-30 / 14:04
Photo of من سيتأهل في حال تساوي السعودية في عدد النقاط مع الأرجنتين أو بولندا؟

من سيتأهل في حال تساوي السعودية في عدد النقاط…

2022-11-30 / 13:31
Photo of مونديال قطر.. سيناريوهان فقط لتأهل تونس لثمن النهائي

مونديال قطر.. سيناريوهان فقط لتأهل تونس لثمن النهائي

2022-11-30 / 12:18
Photo of أول حكمة نسائية في تاريخ المونديال.. الفرنسية فرابار تقود لقاء ألمانيا و كوستاريكا

أول حكمة نسائية في تاريخ المونديال.. الفرنسية فرابار تقود…

2022-11-30 / 11:47
Photo of لجنة التحكيم بالفيفا تعين حكما من البرازيل لقيادة لقاء الأسود و كندا

لجنة التحكيم بالفيفا تعين حكما من البرازيل لقيادة لقاء…

2022-11-30 / 10:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق