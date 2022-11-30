Cérémonie de présentation du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale marocaine Hoalid Regragui

الركراكي: سنلعب مباراة قوية ضد كندا وهدفنا التأهل

2022-11-30 / 14:04
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هبة بريس - القسم الرياضي

قال وليد الركراكي بأن المنتخب الوطني المغربي سيلعب مباراة كندا وعينه على الفوز كما فعل في المبارتين السابقتين ,ولن يرتكب خطأ تحصين نتيجة التعادل والتي تكفي الاسود للمرور للدور القادم .

وتحدث الركراكي عن الخصم المقبل للمنتخب المغربي , حيث قال بأن كندا ستحاول البحث عن فوزها الأول في المونديال , وتعد من افضل الفرق , كما تتوفر على لاعبين جيدين , وبالتالي لن تكون مباراتنا سهلة.

وختم الركراكي حديثه بأن لاعبي المنتخب سيحترمون خصمهم وسيلعبون معهم مباراة قوية , ليبقى الأهم هو التأهل للدور المقبل .

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تعليق واحد

  1. المدرب سيد ركراكي يعي حجم المسؤولية التي على عاتقه و له عقلية احترافية في تدبير المباريات الحاسمة. نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني.

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