الملك يهنئ تيودور أوبيانغ نكيما مباسوغو بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لغينيا الاستوائية

2022-11-30 / 13:45
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للسيد تيودور أوبيانغ نكيما مباسوغو بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية غينيا الاستوائية.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس تيودور أوبيانغ نكيما مباسوغو عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموصول التوفيق في مهامه السامية في خدمة شعب غينيا الاستوائية الشقيق.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأود بهذه المناسبة أن أشيد بالثقة التي حظيتم بها مجددا لخدمة شعبكم وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا لكم، في هذا الصدد، حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل المضي قدما في تمتين عرى الأخوة الإفريقية والتعاون المثمر القائمة بين بلدينا، والارتقاء بها لتشمل مختلف الميادين، لما فيه خير شعبينا الشقيقين، وبما يسهم في تنمية واستقرار ووحدة قارتنا الإفريقية”.

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