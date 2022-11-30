أول حكمة نسائية في تاريخ المونديال.. الفرنسية فرابار تقود لقاء ألمانيا و كوستاريكا

هبة بريس ـ رياضة

لأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم للذكور، قررت الفيفا من خلال لجنة التحكيم تعيين حكمة نسوية لقيادة إحدى المباريات و هي الفرنسية ستيفاني فرابار.

و ستصبح الفرنسية ستيفاني فرابار أول حكمة تقود مباراة للرجال في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد تعيينها لمباراة ألمانيا وكوستاريكا المقررة الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة الاخيرة للمجموعة الخامسة في مونديال قطر، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي فيفا.

وأدرجت فرابار والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا ضمن قائمة 36 حكماً اختارهم فيفا لمونديال قطر، في حين تشارك ثلاث سيدات أخريات كحكمات مساعدات وهن البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياس ميدينا والأميركية كاثرين نيسبيت.

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