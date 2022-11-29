انطلاق الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى بمدينة تيفلت

هبة بريس

انطلقت يوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 بمستشفى القرب بمدينة تيفلت الحملة الطبية التطوعية (مشروع نور السعودية لمكافحة العمى) التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتهدف هذ الحملة التي تستغرق (5) أيام، إلى فحص وعلاج (4000) شخص واجراء أكثر من (٤٠٠) عملية جراحية وصرف ادوية وتوزيع نظارات لأكثر من (1000) مستفيد من الأشخاص البالغين المنتمين للأسر المغربية والذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج.

وتندرج هذه الحملة الطبية في سياق العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وانطلاقاً من واجب المملكة العربية السعودية الإنساني في التخفيف من آلام المرضى والرفع من معاناة أسرهم.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6