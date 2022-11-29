الجماهير المغربية تواصل التوافد على قطر و تذاكر مباراة كندا تؤرق المشجعين

هبة بريس ـ رياضة

تواصل الجماهير المغربية من مختلف بقاع العالم التوافد تباعا على دولة قطر لتشجيع المنتخب الوطني في مباراته القادمة أمام نظيره الكندي و التي ستجرى زوال يوم الخميس.

و يشهد مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء هاته الأيام حركية غير عادية بسبب إقبال عدد كبير من المشجعين على الرحلات التي خصصتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتنسيق و تعاون مع شركة الخطوط الملكية المغربية.

من جهة ثانية، باتت تذاكر مباراة المنتخب المغربي و نظيره الكندي تؤرق بال المشجعين المغاربة بسبب نفاذها في الموقع الرسمي للفيفا و كذا في ظل رغبة عدد كبير من مغاربة العالم في مشاهدة اللقاء.

و علق أحد المشجعين المغاربة على هذا الأمر بعبارة: “يمكن للمرء في هذه اللحظات المفصلية، الدخول إلى الجنة بدون حساب، ولن يحصل على تذكرة مباراة المغرب وكندا”، في إشارة منه لصعوبة الحصول على تذكرة للأشخاص الذين لم يشتروها مسبقا قبل انطلاقة البطولة.

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