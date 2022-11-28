“برونو فيرنانديز” يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة البرتغال وأوروجواى

2022-11-28 / 23:20
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هبة بريس _ رياضة

حصل برونو فيرنانديز لاعب منتخب البرتغال، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة البرتغال وأوروجواى، فى المباراة التي أقيمت على ملعب “استاد لوسيل”، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة والأخيرة بنهائيات كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخباً يمثلون القارات الست.

ونجح برونو فيرنانديز فى تسجيل هدفين خلال مواجهة أوروجواى، كما هدد مرمى أوروجواى فى اكثر من مرة كانت كفيلة بتسجيله هاتريك اليوم.

فاز منتخب البرتغال على حساب نظيره أوروجواي بنتيجة 2-0 فى المباراة التي أقيمت على ملعب “استاد لوسيل”، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة والأخيرة بنهائيات كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخباً يمثلون القارات الست.

جاء هدفا منتخب البرتغال عن طريق برونو فيرنانديز فى الدقيقتين 54، و94 على التوالي ليتأهل الفريق رسمياً إلى الأدوار الإقصائية بعد تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط والعلامة الكاملة دون النظر الى نتيجة الجولة الختامية.

ويتصدر “برازيل أوروبا” جدول ترتيب المجموعة الثامنة في مونديال 2022، برصيد 6 نقاط، يليه منتخب غانا برصيد 3 نقاط، وكوريا الجنوبية بنقطة واحدة بالتساوي مع أوروجواى المتذيل للترتيب.

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