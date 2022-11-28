Djamel Ould Abbes, the Algerian Minister of Health, Population and Hospital Reform speaks during a press conference in Algiers on April 2, 2012. UNAIDS, the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, and the Algerian government have agreed to establish a center for AIDS research and prevention in Tamanrasset, in the south of Algeria. The officials announced that the center would be open by 2013. AFP PHOTO / FAROUK BATICHE / AFP PHOTO / FAROUK BATICHE

القضاء الجزائري يدين الوزير السابق جمال ولد عباس بالحبس النافذ

2022-11-28 / 18:17
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هبة بريس _ وكالات

أدانت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، الأحد، وزير التضامن الوطني السابق جمال ولد عباس بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ4 ملايين دينار لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد لاسيما تبديد واختلاس أموال عمومية.

كما أصدرت الغرفة أيضا حكما يقضي بمصادرة ممتلكات جمال ولد عباس.

يذكر أن القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) كان قد أدان في شهر أغسطس الفارط الوزير السابق، جمال ولد عباس، بـ3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية وذلك في إطار محاكمته في هذه القضية.

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‫7 تعليقات

  1. هناك خلل في العدالة كيس حليب عشر سنوات نهب اختلاس تبديد المال العام زائد فساد سياسي تساوي اربع سنوات ميزان غير عادل وشكرا

  2. علاش المسؤولين عندنا هكذا مايطلقوش الكرسي وفي الاخير يكملو حياتهم في السجن

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