فريق التقدم والاشتراكية ينسحب من جلسة النواب.. وحموني: “لن نشارك في هذه المسرحية”

هبة بريس - الرباط

انسحب فريق التقدم والاشتراكية، من جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواي يومه الاثنين.

واحتج الفريق البرلماني، بسبب غياب الأجوبة عن مجموعة من الأسئلة وكذا رفض الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الوظيفة العمومية الإجابة على سؤالين يهمان الوظيفة العمومية.

واعتبر رئيس الفريق، رشيد حموني، أنه يمكن تقبل غياب وزراء عن الجلسة لظروف معينة، لكنه لا يمكن تقبل الاتصال بالفريق لبرمجة سؤال في أحد القطاعات الموجودة.

وأعلن حموني انسحاب فريقه من الجلسة، مخاطبا الحاضرين بالقول “هل البرلمان من يراقب عمل الحكومة أم العكس?”، مشددا على رفضه المشاركة في هذه “المسرحية” على حد تعبيره.

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