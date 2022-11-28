“الفيفا” يحتسب الهدف الأول ل”الأسود” لسايس بدل الصابيري
فاجأ الـ”فيفا” الجميع باحتسابه الهدف الأول الذي سجله المنتخب المغربي في شباك بلجيكا، أمس الأحد، ضمن منافسات مونديال قطر، للمدافع رومان سايس، بدلا من زميله عبد الحميد صابيري.
واعتقد الجميع، بمن فيهم قائد المنتخب المغربي، رومان سايس، أن صابيري هو مَن سجل الهدف الافتتاحي لـ”أسود الأطلس” في مونديال قطر، وظهر على شاشة العرض الداخلي بالإضافة إلى شاشة النقل التلفزيوني اسم صابيري كمسجل للهدف، ونشرت جميع المواقع المختصة في البث المباشر للنتائج نفس الاسم.
وبعد المباراة، بدا صابيري متأكدا بأنه صاحب الهدف، حيث قال لوسائل الإعلام: “هذا يوم كبير للمغرب. حاولنا تقديم كل شيء للفوز في هذه المباراة. حصلنا على ركلة ثابتة وطلبت تنفيذها، وهذا ما حصل فانتهت الكرة في الشباك”.
ولكن خبراء ومحللي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، راجعوا شريط اللعبة وقرروا تسجيل الهدف باسم سايس، حيث تأكدوا أن قائد المنتخب المغربي لمس الكرة قبل دخولها للشباك البلجيكية.
10 تعليقات
على كل حال تحية وتقدير لكل أبطال الأسود الذين رفعوا راية المغرب في كل أنحاء العالم وهذا دليل على أن لدينا أبطال..
نتمنى لهم التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات من أجل الوصول إلى النهائيات فى مونديال قطر..
يهمنا النتيجة فقط اما من سجل الهدف فيسمى قائد المنتخب الوطني المغربي…
الحمد لله على ما حققه الفريق المنتخب الوطني المغربي في الأمس من مجهودات جبارة وطاكتيكية في لعبه ..
اللاعب الصابيري فهو لاعب كرة القدم المغربية بامتياز وشهم وله طاكتيكية في اللعب ..
اللاعب الصابيري لاعب جيد يحسن اللعب يستحق منا التقدير والاحترام ونفتخر به ..
الحمد لله المنتخب الوطني المغربي استطاع ان يبهر العالم بأكمله مدى روح رياضية وقتالية بالفوز على المنتخب البلجيكي الذي كان له بالمرصاد ولكن بقدرة الله تعالى منح إنتصار بتحقيق الفوز يساوي ذهبا…
أداء وانجاز كبير من طرف المنتخب الوطني المغربي نتمنى بنفس المجهود الرائعة في المقابلات المقبلة بإذن الله.
إنه فوز كبير يشكل مفتاح الوصول إلى الربع النهائي لكأس العالم بقطر للمنتخب الوطني المغربي ما حققه في الأمس من مجهودات جبارة وطاكتيكية اعطت نتيجة إيجابية..
أجواء الفرحة عمت جميع أنحاء المملكة المغربية وذالك بافتخارنا بهذا الانجاز العظيم بتاريخ الكرة القدم المغربية ..إنه جمهور يتنفس باسود المنتخب اعانهم الله في تحقيق الوصول إلى نهائيات كأس العالم بقطر.