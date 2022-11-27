زياش: لعبنا بدفاع قوي أمام بلجيكا..وكرواتيا كانت أصعب

هبة بريس _ رياضة

قال لاعب المنتخب المغربي حكيم زياش في المؤتمر الصحافي عقب الفوز على بلجيكا “لعبنا بطريقة قوية جيداً دفاعياً وأرادت بلجيكا اللعب وانتظرنا الأخطاء وسجلنا في الوقت المناسب، وفزنا“.

وعن فوزه بجائزة أفضل لاعب “أعتقد أن فوزي بجائزة أفضل لاعب في المباراة هو نتيجة العمل الذي قمنا به معاً وكل شخص معنا ومن يقف خلفنا ومن الصعب تحديد هوية أي شخص“.

“بعد الدقيقة 76 أعتقد أننا شعرنا بالإرهاق ولكن الهدف الأول الذي سجلناه منحنا قوة إضافية. أعتقد أن المباراة الأولى ضد كرواتيا كانت الأصعب لأن منافسنا لعب مباراة جيدة جداً ومن الصعب الضغط على كرواتيا، ولكن أمام بلجيكا كان من الأسهل ممارسة الضغوطات، وخصوصاً في وسط الملعب لإجبارهم على ارتكاب الأخطاء“.

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