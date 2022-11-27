تسجيل 101 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 101 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 124 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و857 ألف و 877 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و415 ألف و243 شخصا، مقابل 24 مليون و915 ألف و402 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 56 ألف و98 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و268 ألف و396 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و250 ألف و874 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (14)، والرباط سلا القنيطرة (67)، ومراكش آسفي (8)، وفاس مكناس (4)، وسوس ماسة (6) والشرق (1 ) وكلميم وادنون (1)

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1238 حالة، فيما تم تسجيل حالة واحدة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 6 حالات.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0