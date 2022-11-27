An Iranian dealer walks past an activity board at the stock exchange in the capital Tehran on July 27, 2015. Iran's central bank chief said that Iran has assets of $29 billion in overseas banks that could be unlocked under a nuclear deal struck on July 14, far less than reported estimates of over $100 billion. AFP PHOTO / BEHROUZ MEHRI (Photo by Behrouz MEHRI / AFP)

إيران.. إقالة مدير مصرف لأنه “خدم امرأة غير محجبة

2022-11-27 / 12:21
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هبة بريس _ وكالات

أقيل مدير مصرف إيراني من منصبه لخدمته امرأة لم تضع الحجاب الالزامي في البلاد التي تشهد احتجاجات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأحد، ونقلت عنها فرانس برس.

وألزم القانون منذ الثورة الإسلامية عام 1979، جميع النساء بارتداء الحجاب الذي يغطي الرأس والرقبة.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن نائب المحافظ أحمد حاجي زاده قوله إن “مدير أحد المصارف في محافظة قم الذي قدم خدمات مصرفية الخميس لامرأة غير محجبة، أقيل من منصبه بأمر من المحافظ”.

وتأتي إقالة مدير هذا المصرف فيما تشهد إيران احتجاجات اندلعت على أثر وفاة ايرانية كردية تبلغ 22 عاما بعد اعتقالها في طهران لعدم تقيّدها بقواعد اللباس المحتشم الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وأشارت وكالة مهر إلى أن “فيديو هذه المرأة غير المحجبة أثار الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وقال حاجي زاده إن “تنفيذ القانون المتعلق بارتداء الحجاب في المؤسسات الحكومية من مسؤولية مديرها”، بحسب الوكالة. وتملك الدولة الغالبية العظمى من البنوك في إيران.

وقُتل عشرات الإيرانيين معظمهم من المحتجّين ولكن أيضا من أفراد قوات الأمن، منذ بدء الاحتجاجات الحالية، بينما اعتُقل الآلاف، وفقا للسلطات الإيرانية التي لم تقدّم أرقاما دقيقة.

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