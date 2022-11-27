هبة بريس _ و م ع

استقبل رئيس جمهورية النيجر ، محمد بازوم ، أمس السبت بنيامي، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حاملا رسالة من الملك محمد السادس.

وقال مزور في تصريح صحفي عقب اللقاء الذي جرى بحضور سفير المملكة بالنيجر، علال العشاب، “لقد تشرفت اليوم بتسليم رسالة من الملك محمد السادس، إلى رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم”.

وأوضح مزور أن “هذه الرسالة تندرج في إطار تعزيز العلاقات العميقة التي تربط بلدينا الشقيقين . علاقات متعددة الأبعاد، اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية ورياضية والتي يدعو قائدا البلدين إلى تعزيزها بشكل ملموس على أرض الواقع”.

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