رسالة من الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية النيجر

2022-11-27 / 10:16
0
هبة بريس _ و م ع

استقبل رئيس جمهورية النيجر ، محمد بازوم ، أمس السبت بنيامي، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حاملا رسالة من الملك محمد السادس.

وقال مزور في تصريح صحفي عقب اللقاء الذي جرى بحضور سفير المملكة بالنيجر، علال العشاب، “لقد تشرفت اليوم بتسليم رسالة من الملك محمد السادس، إلى رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم”.

وأوضح مزور أن “هذه الرسالة تندرج في إطار تعزيز العلاقات العميقة التي تربط بلدينا الشقيقين . علاقات متعددة الأبعاد، اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية ورياضية والتي يدعو قائدا البلدين إلى تعزيزها بشكل ملموس على أرض الواقع”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تعازي أممية في وفاة جندي مغربي من حفظة السلام

تعازي أممية في وفاة جندي مغربي من حفظة السلام

2022-11-27 / 10:26
Photo of انتخاب خولة لشكر نائبا لرئيس الأممية الاشتراكية بترشيح من أبيها

انتخاب خولة لشكر نائبا لرئيس الأممية الاشتراكية بترشيح من…

2022-11-26 / 18:55
Photo of الولايات المتحدة .. حظر بيع واستيراد معدات “هواوي” و”زد تي إي”

الولايات المتحدة .. حظر بيع واستيراد معدات “هواوي” و”زد…

2022-11-26 / 18:29
Photo of مسار طنجة، مرحلة بالغة الأهمية في الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن لشهر أكتوبر

مسار طنجة، مرحلة بالغة الأهمية في الرئاسة المغربية لمجلس…

2022-11-26 / 18:24
Photo of بعد انتخابه أمينا عاما ..أوزين يدعو الحكومة لتلقي “الجرعة الرابعة “

بعد انتخابه أمينا عاما ..أوزين يدعو الحكومة لتلقي “الجرعة…

2022-11-26 / 18:18
Photo of إعادة انتخاب عبد الرحمان الكوهن أمينا عاما لحزب الإصلاح والتنمية

إعادة انتخاب عبد الرحمان الكوهن أمينا عاما لحزب الإصلاح…

2022-11-26 / 17:45
Photo of مالي.. رئيس المرحلة الانتقالية يستقبل بنموسى حاملا رسالة ملكية

مالي.. رئيس المرحلة الانتقالية يستقبل بنموسى حاملا رسالة ملكية

2022-11-26 / 14:17
Photo of انتخاب محمد اوزين أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية

انتخاب محمد اوزين أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية

2022-11-26 / 13:30
Photo of مدريد.. الاتحاد الاشتراكي يشارك في المؤتمر الـ 26 للأممية الاشتراكية

مدريد.. الاتحاد الاشتراكي يشارك في المؤتمر الـ 26 للأممية…

2022-11-26 / 12:11
Photo of مجموعة “سيدياو”.. ميارة يشارك في فعاليات دورة 2022

مجموعة “سيدياو”.. ميارة يشارك في فعاليات دورة 2022

2022-11-26 / 11:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق