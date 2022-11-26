Cérémonie de présentation du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale marocaine Hoalid Regragui

الركراكي: “مباراة بلجيكا صعبة والمغاربة ينتظرون التأهل”

2022-11-26 / 13:18
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هبة بريس

أكد الناخب الوطني وليد الركراكي بأن المباراة ضد منتخب بلجيكا ستكون معقدة وصعبة ضد منتخب لعب نصف نهائي كأس العالم , لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على نفس النهج والتركيز لتحقيق الفوز .

واضاف الركراكي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة:” ما يهمني هو أن نتأهل للدور الثاني لنعيد ما حققه المنتخب الوطني عام 1986 لذلك اللاعبون في كامل الجاهزية ليتقاتلوا في المباراة ولا تهمني الفرجة في المباريات لأن الجماهير المغربية تنتظر منا التأهل أولا وأخيرا”.

ويواجه أسود الأطلس، يوم غد الأحد، المنتخب البلجيكي، في ثاني مبارياتها في مونديال قطر ضمن المجموعة السادسة.

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