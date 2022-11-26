مراكش : مواطنون يحاصرون سارق ” حقائب النساء” بالداوديات

محسن الراضي : هبة بريس

أحبط مواطنون نشاط أحد ” لصوص الحقائب ” الجمعة الماضي، بحي الداوديات بمراكش ، بعدما حاول اللص الفرار بدراجته النارية ، التي عادة يستعملها في تنفيد مخططه الاجرامي .

وقام المواطنون بإخطار الدائرة الأمنية السابعة التابعة للمنطقة الامنية الاولى، التي تسلمت ” اللص” والمسروق ومرافقة الضحية التي تعرضت للسرقة.

وقالت مصادر الجريدة ، أن ظاهرة السرقة بإستعمال الدراجات النارية، عادت للظهور من جديد بعدد من مناطق مراكش، رغم المجهودات التي تبدلها المصالح الأمنية في تعقب اصحاب الدراجات النارية وما يرافق ذلك من عملية التنقيط او افتحاص وثائق الدراجات النارية .

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