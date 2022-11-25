Criminal experts carry the body of a victim of a shooting at a school in Aracruz, Espirito Santo State, Brazil, on November 25, 2022. - At least three people including an adolescent girl were killed and 11 others wounded when a man opened fire on two schools in southeastern Brazil. Authorities arrested the suspected shooter after a manhunt, state Governor Renato Casagrande said. (Photo by KADIJA FERNANDES / AFP)

مق_تل 3 وإصابة 8 في إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل

2022-11-25 / 22:19
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هبة بريس _ وكالات

قالت الشرطة المحلية إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأُصيب ثمانية آخرون على الأقل، الجمعة، عندما أطلق مسلح النار في مدرستين بولاية إسبيريتو سانتو البرازيلية.

ووقع الهجومان حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش) في بلدة أراكروش الصغيرة التي تقع على بعد 80
كيلومترا من فيتوريا عاصمة الولاية.

وقال مسؤولون إن مراهقا مجهول الهوية يرتدي زيا مموها فتح النار في المدرستين وإحداهما خاصة والأخرى عامة وإنه ما زال مطلق السراح.

وقالت الشرطة المحلية إنها تشتبه بأن مرتكب الحادث تلميذ في إحدى المدرستين لكن مارثيو سيلانتي مسؤول الأمن العام في الولاية قال للصحفيين إن ذلك لم يتأكد.

ووصف الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الحادث بأنه “مأساة بشعة”.

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