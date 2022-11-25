برمجة مباريات التعليم خلال العطل الرسمية يغضب النقابات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في سياق الجدل القائم حول مدى قانونية برمجة مباريات ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين داخل أيام العطل الرسمية ( يوم الأحد)، استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بسطات قيام الوزارة الوصية بهذا الإجراء الذي يمس حقوق ومكتسبات الشغيلة، داعيا إياها بإرجاء تاريخ إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وبرمجتها داخل أيام العمل الرسمية بدل العطل.

خروج المكتب النقابي عن صمته جاء على هامش لقاء جمعه مع باقي مناضليه ومناضلاته لتدارس آخر المستجدات التي تعرفها الساحة التربوية وتفاعلا مع المطلب المشروع للشغيلة التعليمية بسطات حول حقها المشروع في العطلة الأسبوعية ورفضها الإجهاز على هذا الحق؛ فإن الجامعة الحرة للتعليم بسطات.

عثمان السلومي الكاتب الاقليمي للجامعة الحرة للتعليم بسطات وفي تصريح لهبة بريس، ندد بغياب أي إجراءات تحفيزية معنوية أو مادية مقابل تشغيل الأطر التربوية في يوم عطلتهم الأسبوعية، محذرا الجهات الوصية من اتخاذ أي إجراء يطال السيدات والسادة أطر التدريس الرافضين لمهام الحراسة.

وشدد السلومي أن نقابته تحتفظ بحق خوض كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق ومكتسبات وكرامة نساء ورجال التعليم بالإقليم، داعيا كافة المناضلات والمناضلين إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد.

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