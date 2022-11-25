أزيد من نصف مليون مترشحة ومترشحا يجتازون امتحانات البكالوريا
الصورة من الارشيف

برمجة مباريات التعليم خلال العطل الرسمية يغضب النقابات

2022-11-25 / 12:51
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

في سياق الجدل القائم حول مدى قانونية برمجة مباريات ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين داخل أيام العطل الرسمية ( يوم الأحد)، استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بسطات قيام الوزارة الوصية بهذا الإجراء الذي يمس حقوق ومكتسبات الشغيلة، داعيا إياها بإرجاء تاريخ إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وبرمجتها داخل أيام العمل الرسمية بدل العطل.
خروج المكتب النقابي عن صمته جاء على هامش لقاء جمعه مع باقي مناضليه ومناضلاته لتدارس آخر المستجدات التي تعرفها الساحة التربوية وتفاعلا مع المطلب المشروع للشغيلة التعليمية بسطات حول حقها المشروع في العطلة الأسبوعية ورفضها الإجهاز على هذا الحق؛ فإن الجامعة الحرة للتعليم بسطات.

عثمان السلومي الكاتب الاقليمي للجامعة الحرة للتعليم بسطات وفي تصريح لهبة بريس، ندد بغياب أي إجراءات تحفيزية معنوية أو مادية مقابل تشغيل الأطر التربوية في يوم عطلتهم الأسبوعية، محذرا الجهات الوصية من اتخاذ أي إجراء يطال السيدات والسادة أطر التدريس الرافضين لمهام الحراسة.

وشدد السلومي أن نقابته تحتفظ بحق خوض كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق ومكتسبات وكرامة نساء ورجال التعليم بالإقليم، داعيا كافة المناضلات والمناضلين إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الداكي: مهنة المحاماة ساهمت في خدمة قضايا المجتمع

الداكي: مهنة المحاماة ساهمت في خدمة قضايا المجتمع

2022-11-25 / 13:10
Photo of طاطا : مؤسسة العمران تعطي إنطلاقة مشروع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية

طاطا : مؤسسة العمران تعطي إنطلاقة مشروع تهيئة منطقة…

2022-11-25 / 12:40
Photo of أكادير: التعرف على هوية “الجث.ة المتفحمة” والإستمتاع الى إبن برلماني

أكادير: التعرف على هوية “الجث.ة المتفحمة” والإستمتاع الى إبن…

2022-11-25 / 09:51
Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-11-25 / 09:08
Photo of مؤتمرو الحركة الشعبية بتازة يعلنون دعمهم لأوزين

مؤتمرو الحركة الشعبية بتازة يعلنون دعمهم لأوزين

2022-11-24 / 20:59
Photo of وجدة أنجاد ..حركيون يدعمون أوزين للفوز باللأمانة العامة لحزب السنبلة

وجدة أنجاد ..حركيون يدعمون أوزين للفوز باللأمانة العامة لحزب…

2022-11-24 / 19:41
Photo of اختتام أشغال اجتماع اللجنة المديرة لمبادرة “5 + 5 دفاع” بالرباط

اختتام أشغال اجتماع اللجنة المديرة لمبادرة “5 + 5…

2022-11-24 / 17:56
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 150 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 150 إصابة جديدة

2022-11-24 / 17:05
Photo of بايتاس: التوجه نحو الطاقات المتجددة حل لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة

بايتاس: التوجه نحو الطاقات المتجددة حل لمواجهة تقلبات أسعار…

2022-11-24 / 16:54
Photo of تزامنا و ارتفاع حالات كورونا.. الحكومة تمدد مدة الطواريء الصحية

تزامنا و ارتفاع حالات كورونا.. الحكومة تمدد مدة الطواريء…

2022-11-24 / 16:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق