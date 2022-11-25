مونديال قطر.. هذه مواعيد مباريات اليوم الجمعة

2022-11-25 / 09:32
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هبة بريس - وكالات

تنطلق اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات ضمن منافسات نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عامة ومنتخبي قطر والسنغال خاصة، صوب استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة، اليوم الجمعة في تمام الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش، ضمن منافسات المجموعة الأولى (A) لمونديال قطر 2022.

ويطمح منتخب “العنابي” لتعويض هزيمته أمام نظيره الإكوادوري (0-2) في المباراة الافتتاحية للبطولة، التي جرت بينهما يوم الأحد الماضي، على استاد “البيت” بمدينة الخور.

كما خسر منتخب السنغال أمام نظيره الهولندي وبالنتيجة ذاتها (0-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم الاثنين الماضي، على استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة.

بينما سيحاول المنتخب الإيراني استعادة توازنه، عندما يواجه نظيره الويلزي، على استاد “أحمد بن علي المونديالي” بنادي الريان، وذلك بعد هزيمته الساحقة أمام منتخب إنجلترا (2-6) في الجولة الأولى، ضمن المجموعة الثانية.

وتختتم منافسات يوم الجمعة، بمواجهة منتخبي إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، في تمام الساعة (19:00) على استاد “البيت” بمدينة الخور، ضمن منافسات المجموعة الثانية (B).

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