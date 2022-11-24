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مالك تويتر الجديد يصدر “عفوا عاما” عن الحسابات المجمّدة

2022-11-24 / 23:00
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هبة بريس _ وكالات

أعلن المالك الجديد لتويتر، إيلون ماسك، في تغريدة الخميس أنّه قرّر، بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصّة واستمرّ 24 ساعة، إصدار “عفو عام” عن الحسابات المجّمدة على موقعه وإعادة تفعيلها اعتباراً من “الأسبوع المقبل”.

وقال ماسك: “الشعب قال كلمته. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل”، وذلك ردّاً على تغريدة سابقة نشرها الأربعاء وطلب فيها من المغرّدين أن يجيبوا في استفتاء على السؤال التالي “هل يفترض بتويتر أن يمنح عفواً عاماً عن الحسابات المجمّدة بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريداً عشوائياً فاضحاً؟”.

وأجاب 72.4% من المغرّدين على سؤال ماسك ب”نعم” في حين أجاب 27.6% منهم ب”لا”

وكان المالك الجديد لمنصّة تويتر أعاد السبت الماضي تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد أن كان حُظر إثر اجتياح عدد من أنصار ترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وبعد استحواذه على المنصة مقابل 44 مليار دولار في نهاية أكتوبر، أكد ماسك أنه لن يتم اتخاذ أي قرار رئيسي بشأن المحتوى أو إعادة تفعيل حسابات دون تدخل مجلس مخصّص. ويهدف ذلك بالدرجة الأولى إلى طمأنة المعلنين، المصدر الرئيسي لدخل المجموعة.

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