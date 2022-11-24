أكادير: الأمن يفتح تحقيق بعد العثور على ج_ثة متفحمة بالخلاء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فتحت الشرطة القضائية لأمن أكادير، تحقيقا مكثف بتعليمات من النيابة العامة، بعد العثور على جثة متفحمة، يوم أمس الاربعاء، بمنطقة خلاء بالحي المحمدي .

وكان أحد الاشخاص هو من أيلغ المصالح الأمنية بوجود جثة متفحمة، وهي لشخص مجهول الهوية، تجري الآن تحريات الشرطة القضائية والعلمية لمعرفة أصوله، وكذلك الوصول الى الجناة المفترضين

هذا، وقد تم إجراء مسح دقيق للمسرح الذي عثر فيه على الجثة قبل نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير .

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5