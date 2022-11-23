مجموعة بريد المغرب تخلد الذكرى ال 130 لإنشاء البريد المغربي

2022-11-23 / 16:36
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هبة بريس - الرباط

نظمت مجموعة بريد المغرب، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، حفلا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس البريد المغربي.

وقد حضر هذا الحفل كل من السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة بهيجة سيمو، مديرة الوثائق الملكية، والسيد أمين ابن جلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، بالإضافة إلى شخصيات أخرى.

بدأ تاريخ البريد المغربي عندما أمر السلطان مولاي الحسن الأول بإنشاء البريد المخزني بظهير شريف في 22 نوفمبر 1892، حيث أنشئت أول خدمة بريدية بين المدن كبداية لتأسيس شبكة تستخدم الرقاص كوسيلة لنقل وتوزيع البريد. وبهذه المناسبة، قال السيد أمين ابن جلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب ” أن البريد المغربي واصل، منذ ذلك الوقت، مسار الابتكار والتنويع ليصبح اليوم فاعلا وطنيا مهما في مجال الإدماج المالي والاجتماعي والرقمي”.

وفي إطار هذا الاحتفال، قام بريد المغرب بالكشف عن إصدار فريد من الطوابع البريدية بعنوان “130 سنة للبريد المخزني”، يتضمن – في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الطوابع المغربية – جميع بصمات الأختام المخزنية ال 26 بأشكالها المثمنة والمستديرة. وقد تم تمثيل هذه البصمات على 26 طابعا بريديا.

هذا، ويشمل برنامج تخليد هذه الذكرى، احتضان متحف بريد المغرب بالرباط لمعرض يضم تشكيلة من الطوابع البريدية حول تاريخ البريد المخزني، ومحاضرة حول الموضوع نفسه سيتم تنظيمها، يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، بالتعاون مع جمعية “المنتدى المغربي للطوابعية والمسكوكات والتراث”. علاوة على ذلك، يعتزم بريد المغرب تنظيم معارض جهوية للطوابع البريدية بالتنسيق مع جمعيات مغربية تعنى بهذا المجال، وذلك بمدن السمارة، مراكش، فاس، الدار البيضاء، والربا

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