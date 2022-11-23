الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب

2022-11-23 / 13:50
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هبة بريس - وكالات

صنف البرلمان الأوروبي، الأربعاء، روسيا دولة راعية للإرهاب، قائلا إن الهجمات العسكرية التي تشنها موسكو على أهداف مدنية في أوكرانيا تنتهك القانون الدولي.

وأيد نواب البرلمان الأوروبي قرارا يصف روسيا بأنها دولة راعية للإرهاب.

والخطوة رمزية إلى حد كبير إذ ليس لدى الاتحاد الأوروبي إطار عمل قانوني يدعم ذلك.

وحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الولايات المتحدة ودولا أخرى على إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب متهما قواتها باستهداف المدنيين، وهو ما تنفيه موسكو.

ورفض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حتى الآن إدراج روسيا في تلك القائمة على الرغم من صدور قرارات من مجلسي الكونغرس تحثه على ذلك.

وتشمل قائمة وزارة الخارجية الأميركية حاليا للدول الراعية للإرهاب 4 دول هي كوبا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا مما يعني حظر الصادرات الدفاعية وفرض قيود مالية.

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