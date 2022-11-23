استقدام اطباء من الخارج
الصورة من الارشيف

“المستجدات الضريبية” تجمع أطباء القطاع الخاص ب”الأحرار”

2022-11-23 / 09:27
0
هبة بريس - الرباط

عقدت اللجنة التقنية المكونة من ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص اجتماعا الثلاثاء 22 نونبر 2022 مع مسؤولي وممثلي فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين.

وعرف هذا اللقاء تقديم تفاصيل الملف المطلبي للأطباء الخواص، سواء تلك التي تهم المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتجويدها بما يخدم الصحة العامة وتمكين كافة المغاربة من ولوج عادل ومتكافئ للخدمات الصحية على امتداد تراب المملكة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، أو تلك التي تتعلق بالمستجدات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023، من أجل تدارس التعديلات المقترحة.

ونوّه ممثلو المصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالأجواء الإيجابية التي طبعت هذا الاجتماع وبالنقاش المثمر والبناء الذي عرفه تدارس كل النقاط التي تم طرحها على جدول الأعمال مع التأكيد على أن مصلحة المواطن هي التي يجب أن تكون محور كل المبادرات والنقاشات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ساعات قبيل المباراة.. مواطنون يحجزون أماكنهم بالمقاهي

ساعات قبيل المباراة.. مواطنون يحجزون أماكنهم بالمقاهي

2022-11-23 / 09:16
Photo of طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-11-23 / 09:08
Photo of الداكي.. تثمين الرأسمال البشري يفرض المزيد من التعبئة

الداكي.. تثمين الرأسمال البشري يفرض المزيد من التعبئة

2022-11-22 / 20:48
Photo of الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لتطوير” الطاقات المتجددة”

الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لتطوير” الطاقات المتجددة”

2022-11-22 / 20:34
Photo of مخالفات السير تضخ 754 مليونا في خزينة الدولة

مخالفات السير تضخ 754 مليونا في خزينة الدولة

2022-11-22 / 20:05
Photo of بركة : حجم المخزون المائي الحالي يقل عن 4 مليارات متر مكعب

بركة : حجم المخزون المائي الحالي يقل عن 4…

2022-11-22 / 19:37
Photo of عامل تازة يتفقد ضحايا فاجعة “”انقلاب حافلة الموت “.

عامل تازة يتفقد ضحايا فاجعة “”انقلاب حافلة الموت “.

2022-11-22 / 19:28
Photo of كورونا تعود من جديد.. 247 إصابة جديدة بالمغرب في 24 ساعة

كورونا تعود من جديد.. 247 إصابة جديدة بالمغرب في…

2022-11-22 / 16:44
Photo of الدرك بسيدي بنور يعتقل “سمسار صحي” و ممرضا قدم علاجات لق-اتل

الدرك بسيدي بنور يعتقل “سمسار صحي” و ممرضا قدم…

2022-11-22 / 14:31
Photo of إعتقال مواطنين إسبانيين وحجز زورق بعد إحباط عملية تهجير سري

إعتقال مواطنين إسبانيين وحجز زورق بعد إحباط عملية تهجير…

2022-11-22 / 14:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق