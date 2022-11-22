مباراة المكسيك وبولندا تحرم جمهور كأس العالم من متعة الأهداف

2022-11-22 / 19:46
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هبة بريس _ رياضة

حسم نتيجة التعادل السلبي مباراة المكسيك وبولندا التي أقيمت على استاد 974 المونديالي الثلاثاء في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم قطر 2022.

أضاع روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء لبولندا في الدقيقة 57، ليضيع فوزا مهما لمنتخب بلاده، وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبذلك حل منتخبا المكسيك وبولندا في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة فيما تصدر المنتخب السعودي منتخبات المجموعة برصيد 3 نقاط وأنهى المنتخب الأرجنتيني الجولة الأولى في المركز الأخير.

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