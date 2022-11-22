إنزكان : حجز حوالي 30 طن من الاسمنت المدعم
ع اللطيف بركة : هبة بريس
حجزت مصالح الدرك الملكي بالقليعة التابعة لسرية إنزكان صباح اليوم الثلاثاء 22نونبر الجاري، حوالي 30 طن من الاسمنت المدعم، على متن شاحنة قادمة من أحد الأقاليم جنوب المملكة .
وقالت مصادر الجريدة ، أن حجز هذه الكمية من الاسمنت المدعم، جاء بناءا على إخبارية توصلت بها المصالح الدركية، دفع عناصرها الى ملاحقة الشاحنة وتوقيفها وحجز الكمية .
وقد تم إخطار النيابة العامة بالنازلة ، وحجز الكمية من الاسمنت المدعم، مع الاستماع إلى سائق الشاحنة في محضر يرسل الى الجهات القضائية من أجل ترتيب الجزاءات.
*الصورة من الأرشيف
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0