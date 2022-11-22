إنزكان : حجز حوالي 30 طن من الاسمنت المدعم

2022-11-22 / 13:20
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

حجزت مصالح الدرك الملكي بالقليعة التابعة لسرية إنزكان صباح اليوم الثلاثاء 22نونبر الجاري، حوالي 30 طن من الاسمنت المدعم، على متن شاحنة قادمة من أحد الأقاليم جنوب المملكة .

وقالت مصادر الجريدة ، أن حجز هذه الكمية من الاسمنت المدعم، جاء بناءا على إخبارية توصلت بها المصالح الدركية، دفع عناصرها الى ملاحقة الشاحنة وتوقيفها وحجز الكمية .

وقد تم إخطار النيابة العامة بالنازلة ، وحجز الكمية من الاسمنت المدعم، مع الاستماع إلى سائق الشاحنة في محضر يرسل الى الجهات القضائية من أجل ترتيب الجزاءات.

*الصورة من الأرشيف

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