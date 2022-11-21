“الكياف ” يرأس الوفد المغربي بأشغال الجمعية البرلمانية لحلف الناتو

هبة بريس

يرأس صابر الكياف، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني الأحرار بمجلس النواب، الوفد البرلماني المغربي الذي حضر أشغال الدورة الـ 68 للجمعية البرلمانية لحلف الناتو بمدريد في الفترة ما بين 18و22 نونبر الجاري.

وبهذه المناسبة، ترأس الكياف مباحثات مهمة مع عدد من رؤساء الوفود البرلمانية التي شاركت في أشغال المؤتمر، بما في ذلك مسؤولين حكوميين من دول أوروبية وأمريكية.

كما حظي صابر الكياف باستقبال من طرف جلالة الملك فيليبي السادس، عاهل إسبانيا، إلى جانب باقي رؤساء الوفود على هامش حفل العشاء المقام على شرف جميع المؤتمرين .

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