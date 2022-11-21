نافيا إصابته.. ميسي مستعد ل “فرصته الأخيرة”

هبة بريس _ وكالات

نفى قائد منتخب الأرجنتين الأسطوري، ليونيل ميسي، إصابته قبل يوم من مباراة منتخب الأرجنتين أمام نظيره السعودي، وذلك بعدما أثارت صورة متداولة له خلال تدريبات الاثنين، قلقا وتساؤلات بشأن معاناته من تورم في كاحله الأيسر.

وفي بطولة كأس العالم الخامسة له، باحثا عم اللقب الأول، وصف ميسي نفسه بأنه أمام فرصته الأخيرة لحمل الكأس الأهم في تاريخ كرة القدم.

وبعد أن تدرب بعيد عن زملائه في الفريق، الاثنين، دخل ميسي غرفة الملابس وغمز بعينيه وأصر على أنه في حالة بدنية مثالية.

وقال النجم الذي يبلغ من العمر 35 عاما: “أشعر أنني بحالة جيدة نفسيا وجسديا. سمعت ما يقال عن أنني تدربت بعيدا لأنني تعرضت لإصابة ولكن لا يوجد شيء غريب، إنه مجرد إجراء احترازي، ولا توجد مشكلة”، بحسب ما نقلت صحيفة “الغارديان”.

واعتبر ميسي في حديثه لزملائه في الفريق، حيث يخوض 19 من أصل 26 لاعباً بقائمة “منتخب التانغو” أول كأس عالم لهم، أنه يعيش “لحظات مختلفة في هذه البطولة من كأس العالم، وشعرت بالراحة منذ وصولي إلى هنا”.

وقال: “هذه لحظة خاصة، بالتأكيد مع آخر بطولة كأس عالم لي، فرصتي الأخيرة للحصول على ما نريده”.

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