رفضا لمقتضيات ضريبية.. أطباء القطاع الخاص يحتجون أمام البرلمان

هبة بريس _ الرباط

نظم أطباء القطاع الخاص الإثنين، وقفة أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، احتجاجا على المقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.

ورفع ن أطباء القطاع الخاص الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية شعارات من قبيل “أطباء غاضبون من غياب العدالة الضريبية”، و”لا للاقتطاع من المنبع نعم للعدالة الضريبية”.

وكانت هيئات نقابية ممثلة لأطباء القطاع الخاص في المغرب دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، اليوم الإثنين، رفضا للمقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023

ويتضمن مشروع مالية 2023 الذي صادق عليه مجلس النواب وتجري مناقشته داخل مجلس المستشارين ، إجراءات تنص على اقتطاعات ضريبية من المنبع لاستخلاص الضريبة من المهن الحرة.

وقد خلف ذلك غضبا واسعا في قطاع المهن الحرة، ومن أبرزها هيئات المحامين والأطباء في مختلف التخصصات، ونقابة الإحيائيين والصيادلة والمبصاريين والمروضين الفيزيائيين والمحاسبين والموثقين والمهندسين المعماريين والمساحين الطبوغرافيين والبياطرة

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