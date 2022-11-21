مونديال قطر.. موتسيبي ولقجع يحضران تداريب الأسود

2022-11-21 / 13:05
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هبة بريس - القسم الرياضي

عرفت تداريب المنتخب الوطني اليوم الاثنين حضور رئيس الكاف باتريس موتسيبي الى جانب رئيس الجامعة فوزي لقجع من أجل دعم الأسود قبل مواجهتهم لمنتخب كرواتيا المرتقبة.

وحث موتسيبي لاعبي المنتخب على تقديم افضل ما لديهم , وقال لهم بأن إفريقيا تعتز بمشاركة المنتخب المغربي في كأس العالم وأن إفريقيا تنتظر الأسود في هذا الحدث العالمي.

واضاف :” أنتم فخر لنا كأفارقة وكل إفريقيا تنتظركم في كأس العالم هنا بقطر وإفريقيا تفخر بوجود لاعبين كبار في كل البطولات العالمية وأنتم منهم لذلك أسعدونا في هذا العرس العالمي ونحن معكم سنكون أول المساندين لكم “.

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