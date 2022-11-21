كأس العالم 2022.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

2022-11-21 / 12:44
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هبة بريس - وكالات

سيشهد اليوم الثاني من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حالية في قطر، اليوم الاثنين، ثلاث مباريات مثيرة، وذلك ضمن منافسات المجموعتين الأولى والثانية للبطولة.

وسيكون عشاق كرة القدم اليوم الاثنين، على موعد مع المباراة الثانية ضمن مونديال قطر بين منتخبي إنجلترا وإيران، على ملعب “خليفة الدولي” في العاصمة الدوحة، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الثانية.

أما المباراة الثالثة في البطولة والثانية اليوم فستجمع منتخبي السنغال وهولندا، على استاد “الثمامة” بالعاصمة الدوحة أيضا، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وستختتم مباريات اليوم بمواجهة منتخبي الولايات المتحدة وويلز، على استاد “أحمد بن علي المونديالي” بمدينة الريان، في إطار منافسات المجموعة الثانية كأس العالم.

جدول مباريات مونديال “قطر 2022” اليوم الاثنين 21 نوفمبر:

إنجلترا x إيران – الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش

السنغال x هولندا – الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش

أمريكا x ويلز – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

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