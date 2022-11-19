عبد اللطيف وهبي

وهبي : “نحن نسير في الطريق الضحيح ولن نقبل بجهة لاتؤدي الضرائب “

2022-11-19 / 18:50
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هبة بريس - الرباط

قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ان حزبه والاغلبية الحكومية تسير في الطريق الصحيح والقيام بالإصلاح يحتاج إلى قرارات، مشيرا الى ضرورة المواجهة والاستمرار والصمود ليسير البلد بشكل أفضل.

وأضاف وهبي في كلمة له بالمؤتمر الجهوي لحزبه، بجهة فاس مكناس، أن المواطنين يساهمون فيما يخص الضرائب ويضحون؛ وحينما تأتي الأزمة على الحكومة أن لا تترك المواطن وحيدا في مواجهة الأزمة، قائلا : ” لا يمكن أن نقبل أن تكون جهة أو هيئة أو نشاط لا يؤدي الضرائب، هذه مسؤولية وطنية، ويجب على الجميع أن يؤدي الضرائب”.

وأردف وهبي قائلا “لم يعد مقبولاً في المغرب أن يكون ريع وأن تكون حقوق بدون واجبات؛ فجميع المغاربة يقومون بعمل اجتماعي” مضيفا ” لا يمكن لأحد أن يتزايد على أحد؛ نحن نريد مجتمع حداثيا؛ أفراده يضحون من أجل بعضهم البعض”.

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