“بي إن سبورت” تعلن بث 22 مباراة من المونديال مجانا

هبة بريس - وكالات

قالت مجموعة قنوات “بي إن سبورت” القطرية، إنها ستبث 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022، ‏المقامة في قطر، مجانا للمشاهدين.‏

وأوضحت في بيان رسمي، اليوم السبت، أن قرار بث 22 مباراة مجانا من 64 مباراة يأتي بمناسبة الاحتفال بأول نسخة من المونديال يستضيفها العالم العربي.

وأشارت إلى أن أول مباراة مجانية ستقوم ببثها هي المباراة الافتتاحية، التي تجمع بين منتخب الدولة المضيفة للبطولة قطر ومنتخب الإكوادور، والمقامة غدا الأحد، الموافق 20 نوفمبر الجاري.

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