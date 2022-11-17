مركز النقديات: هذا سبب التوقف المؤقت للمعاملات بالبطاقات البنكية 

هبة بريس

تسبب عطب معلوماتي للمحول الوطني (Switch)، أمس الأربعاء ما بين الرابعة والخامسة عصرا، على مستوى محطات الأداء ومواقع التجارة عبر الإنترنت، إلى توقف مؤقت للمعاملات بالبطاقات البنكية في كافة أرجاء التراب الوطني.

وأفاد مركز النقديات أن الأمر يتعلق بعطب تقني على مستوى المحول (HPS Switch) الذي يمكن من توجيه جميع العمليات النقدية للبطاقات البنكية المغربية.

وقد تمكنت الفرق المشرفة على المحول (HPS Switch) من حل المشكل قبل موعد الذروة في المتاجر الكبرى.

وبسبب هذا العطل، لم يكن من الممكن القيام بأي عملية سحب أو أداء عن طريق محطات الأداء الإلكترونية.

ويعتبر المحول (HPS Switch) الوحدة المسؤولة عن توحيد معالجة كل العمليات النقدية بين البنوك على الصعيد الوطني، لفائدة القطاع البنكي المحلي.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 2 0