جرسيف : غياب الملاعب الرياضية ببعض المؤسسات التعليمية يؤزم وضعية التلاميذ

هبة بريس - جرسيف

يعاني تلامذة وأساتذة الثانوية الإعدادية يوسف ابن تاشفين من أوضاع كارثية تتمثل في انعدام الملاعب الرياضية بالمؤسسة للعام السادس منذ تأسيسها.

ويشكل غياب هذه الملاعب الرياضية خطرا حقيقيا داخل ساحة الداخلية للمؤسسة او خارجها، رغم أداء التلاميذ كل سنة واجبات الجمعية الرياضية المدرسية.

ويتساءل الرأي العام المحلي مامصير هؤلاء التلاميذ في ظل التهميش الذي تعرفه المؤسسة على مستوى البنية التحتية الرياضية؟ ، خاصة وأن وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة باشرت منذ سنين مشروع كبير لإصلاح البنية التحتية بالمؤسسات التعليمية، وصباغة الأقسام ومحيطها وتهيئة الفضاءات الرياضية بها. وهل يستحضر المسؤولون عن القطاع أهمية الرياضة المدرسية ودورها الفعال في تربية الناشئة وتطوير قدراتهم الجسدية و الذهنية و النفسية.

إن الرقي بالرياضية المدرسية كونها تعد جزءا رئيسيا من المناهج الدراسية سيساهم في بناء شخصية التلميذ وتحصنه من الإنحراف وتشجعه على المثابرة و الإجتهاد .

وتعتبر الرياضة المدرسية اللبنة الأولى للحركة الرياضية في أي بلد، ورافدا أساسيا للمنتخبات الوطنية، و تساهم في توسيع قاعدة أية لعبة وتطويرها و في غياب هذه البنية التحتية الرياضية ستكون له عواقب وخيمة على المجتمع و مستقبل البلاد.

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