SEVILLE, SPAIN - SEPTEMBER 27: Achraf Hakimi of Morocco in action during a friendly match between Paraguay and Morocco at Estadio Benito Villamarin on September 27, 2022 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

حكيمي: “سنبذل قصارى جهدنا لتشريف بلادنا” في المونديال

2022-11-15 / 17:43
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هبة بريس

أكد الدولي المغربي أشرف حكيمي، أحد أفضل الأضهرة في أوروبا، أن المنتخب الوطني “سيبذل قصارى جهده في مونديال قطر 2022 لتشريف العلم المغربي”.

وقال لاعب باريس سان جيرمان الذي حل ضيفا، اليوم الثلاثاء 15 نونبر، على برنامج بإذاعة “ماركا”، المتخصصة في الخبر الرياضي، “نحن شباب لدينا الطموح، ونريد القيام بأشياء عظيمة معا وتقديم أفضل ما لدينا لبلدنا، ونريد أن نبذل قصارى جهدنا من أجل البلد”.

وأكد لاعب ريال مدريد السابق “هدفنا الأساسي الذي يظل منطقيا هو اجتياز الدور الأول ثم المضي قدما خطوة بخطوة”، معربا عن سعادته بالمشاركة في كأس العالم للمرة الثانية.

وقال “إنه شعور خاص دوما. هذه السنة، وبعد مشاركتي الأولى في روسيا، أذهب وعلى عاتقي مسؤولية تمثيل آمال العديد من الناس”.

وأكد الدولي المغربي أنه “متعطش وطموح للغاية بعد أن خاض تجربة المونديال الأول”.

وتابع قائلا “نشعر بضغط الجماهير التي تدعمنا وتحبنا وتعرف ما نحن قادرون عليه”، مضيفا “إنه حافز لنا”.

وكانت قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

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