انخفاض سعر عملة البيتكوين بنسبة 5%

هبة بريس - وكالات

يواصل سعر العملة المشفرة بيتكوين انخفاضه، حيث انخفض، صباح اليوم الاثنين، بنسبة 5 في المئة، ليتم تداول العملة عند مستوى 16 ألف دولار، وذلك حسبما أفادت بيانات التداول.

واعتبارا من الساعة 8.18 بتوقيت موسكو، بلغ سعر البيتكوين على منصة “بينانس”، أكبر منصات تداول العملات المشفرة، 15.99 ألف دولار، بانخفاض بلغت نسبته 5.1 في المئة.

وتحاول عملة بيتكوين الاحتفاظ بمستوى 16 ألف دولار وسط الأزمة حول بورصة العملات المشفرة “إف تي إكس”، التي أعلنت إفلاسها. ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، هبط سعر العملة المشفرة من 20.56 ألف دولار، وخسرت أكثر من 20 في المئة من قيمتها الإجمالية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0